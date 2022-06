Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nanobiotix: bien orienté sur une présentation à l'ASCO information fournie par Cercle Finance • 06/06/2022 à 11:30









(CercleFinance.com) - Nanobiotix grimpe de 7% après l'annonce de la présentation, lors de la réunion annuelle de l'American Society for Clinical Oncology (ASCO), de nouvelles données mettant en avant le potentiel de NBTXR3 en combinaison à une chimiothérapie.



Chez 12 patients souffrant d'un cancer de la tête et du cou localement avancé de stade IV, une étude de phase 1b/2 a montré que cette association présentait un profil de tolérance favorable, un taux de contrôle de la maladie de 100% et un taux de réponse global de 58,3%.



Chez 31 patients évaluables souffrant d'un cancer du rectum non résécable, une étude de phase 1b/2 ont montré qu'elle présentait un profil de tolérance favorable, un taux de contrôle de la maladie de 100% et un taux de réponse global de 35,5%.





