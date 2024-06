Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nanobiotix: bien orienté sur des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - Nanobiotix prend près de 3%, soutenu par des propos de Stifel qui initie une couverture avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours fixé à 16 euros, sur l'action de la société de biotechnologies spécialisée en nanomédecine.



'NBTXR3, l'actif le plus avancé de Nanobiotix, est un radioenhancer innovant conçu pour améliorer l'efficacité de la radiothérapie', explique le broker, soulignant aussi que la société prévoit déjà d'explorer toutes les facettes des nanoparticules.





Valeurs associées NANOBIOTIX 4,08 EUR Euronext Paris +2,20%