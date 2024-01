Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nanobiotix: atteinte d'objectifs pour NANORAY-312 information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Nanobiotix annonce l'atteinte d'objectifs opérationnels pour NANORAY-312, une étude pivot de phase III en cours évaluant le potentiel radioenhancer first-in-class NBTXR3 pour les patients âgés atteints d'un cancer de la tête et du cou.



Cette réalisation entraîne un paiement d'étape de 20 millions de dollars de la part de Janssen Pharmaceutica, filiale de Johnson & Johnson et partenaire stratégique de la société française de biotechnologie dans le cadre d'un accord de licence mondial.





