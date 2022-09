Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nanobiotix: accord sur la dette, l'action progresse information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 12:04









(CercleFinance.com) - Nanobiotix a annoncé lundi avoir trouvé un accord de principe sur la restructuration de sa dette avec la BEI, ce qui entraînait un bond de l'action de la société de biotechnologie en Bourse.



L'entreprise spécialisée dans les nanoparticules activées par radiothérapie a fait état d'un accord de principe obtenu auprès de la Banque européenne d'investissement visant à restructurer 30,7 millions d'euros de prêts.



Cet accord prévoit le report d'environ 25,3 millions d'euros de remboursements du capital jusqu'en juin 2029 et d'environ 5,4 millions d'euros de paiements d'intérêts capitalisés jusqu'en octobre 2024.



Le contrat de financement conclu en 2018 prévoyait le remboursement d'une première tranche du prêt à l'échéance en 2023 et d'une seconde tranche après un délai de deux ans.



Nanobiotix souligne que cette restructuration va lui permettre de soutenir ses priorités en réalignant le prêt avec la projection des calendriers de développement et de commercialisation de NBTXR3, son principal produit.



En Bourse, le marché saluait cet accord puisque l'action Nanobiotix progressait de près de 5,5% vers 12h00.





