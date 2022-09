Nanobiotix : accord pour restructurer son accord de prêt avec la BEI

(AOF) - Nanobiotix a obtenu auprès de e la Banque européenne d'investissement un accord de principe pour restructurer 30,7 millions d'euros de l'accord de prêt signé en 2018. L'accord de principe est structuré autour des flux de trésorerie envisagés par Nanobiotix autour de ses potentiels futurs leviers de croissance, dont l'hypothèse de la commercialisation de NBTXR3 et de possibles partenariats.

Cet accord de principe prévoit le report d'environ 25,3 millions d'euros de remboursements du capital jusqu'en juin 2029 et d'environ 5,4 millions d'euros de paiements d'intérêts capitalisés jusqu'en octobre 2024.

Il comprend également le paiement en 2029 d'un montant additionnel limité à un maximum de 20 millions d'euros, dont l'échéance pourrait être accélérée si l'un de ces flux de trésorerie envisagé venait à se réaliser.

La créance initiale continuera à accumuler des intérêts payables jusqu'aux nouvelles dates d'échéances. L'initialisation de la période de six ans portant sur les redevances annuelles est également reportée pour commencer à la première date de commercialisation de NBTXR3.

"Restructurer ce prêt BEI en prorogeant sa date d'échéance permettra à Nanobiotix de se concentrer sur ses programmes de développement prioritaires de NBTXR3 sur 2023 tout en étendant sa capacité opérationnelle d'un trimestre. Grâce au potentiel accès à des ressources additionnelles de capitaux au moyen de l'equity line existante, la capacité opérationnelle de la société pourrait aller jusqu'au premier trimestre 2024", a commenté art Van Rhijn, directeur financier de Nanobiotix.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.