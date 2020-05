NANOBIOTIX : 28 millions d'euros de trésorerie

(AOF) - Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 de Nanobiotix s'élève à 24 000 euros, contre 5 000 euros un an plus tôt. Le chiffre d'affaires généré par la biotech au cours de cette période provient principalement de la refacturation de matériels et services relatifs aux activités prévues dans le cadre du partenariat avec la société PharmaEngine. La position de trésorerie au 31 mars 2020 s'élève à 28 millions d'euros.

