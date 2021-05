namR, leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, lance son introduction en bourse sur Euronext Growth Pari s

Paris (France), le 28 mai 2021 - namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR) lance aujourd'hui son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth Paris.

Chloé Clair, Directrice Générale de namR déclare : « L'expertise des équipes de namR a permis de constituer en peu de temps un socle technologique unique qui la place déjà aux premiers rangs des

acteurs de la Data intelligence au service de la transition écologique en Europe. Grâce à la puissance de sa technologie et la force du réseau qu'elle a constitué, des références majeures sur des secteurs

diversifiés ont adopté notre solution nous offrant une solide visibilité commerciale. Ces premières étapes franchies, nous sommes prêts à changer de dimension et notre projet d'introduction en Bourse

sur Euronext Growth s'inscrit pleinement dans cette ambition. Des fonds de premier plan, convaincus des atouts décisifs de notre modèle et de notre stratégie, se sont déjà engagés à participer à l'opération.

Ce n'est qu'un début et j'espère qu'ils seront rejoints par le plus grand nombre d'investisseurs institutionnels et particuliers, prêts à s'associer à leur tour à notre formidable aventure. »