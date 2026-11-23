Namib Minerals NAMM.O a effectué sa première coulée d'or à la mine de Redwing, au Zimbabwe, relançant ainsi la production sept ans après l'arrêt des opérations minières commerciales sur ce site, a annoncé lundi la société.
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Namib Minerals a été créée à partir des actifs aurifères anciennement détenus par Metallon Corporation, qui comptait autrefois parmi les plus grands producteurs d’or du Zimbabwe et qui avait mis en sommeil les mines de Mazowe et de Redwing respectivement en 2018 et 2019, en raison de conditions économiques défavorables
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Namib prévoit d’investir 300 millions de dollars dans la remise en service de ces mines
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Cette première coulée d’or à Redwing soutient la volonté de Namib d’accélérer la relance de la mine, suite à la décision du Zimbabwe de restreindre la participation étrangère dans les mines d’or produisant moins de 20 kg par mois
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Redwing, qui existe depuis plus d’un siècle, a produit environ 650 000 onces d’or depuis 1981, a indiqué Namib dans un communiqué
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Ses prévisions de production à long terme pour Redwing s’élèvent à 300 000 onces par an
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Le Zimbabwe a produit un volume record de 46,7 tonnes métriques en 2025 et prévoit que la production dépassera les 50 tonnes cette année, à mesure que les mines mises en sommeil reprennent leur activité
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La remise en service accélérée de Redwing s'accompagne de travaux de faisabilité et de définition des ressources visant à soutenir des opérations à long terme et à grande échelle
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La mine phare de Namib, How Mine, située à Bulawayo, a produit 25 000 onces d’or en 2025, et la société prévoit une augmentation de sa production pouvant atteindre 26% cette année
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