Nalo et le groupe Apicil lancent un Plan Epargne Retraite sur mesure

(AOF) - Nalo lance le Plan Epargne Retraite sur mesure en partenariat avec le Groupe Apicil. Le nouveau contrat Nalo PER, qui sera accessible très prochainement à la souscription, permet à chacun de se constituer une épargne complémentaire en vue de la retraite, de manière simple, accessible et personnalisée.

Le spécialiste du conseil et de l'épargne en ligne propose l'un des PER les moins chers du marché, avec des frais totaux de 1,6 % par an, tout compris.

“Le lancement du PER s'inscrit dans la continuité de la mission fondatrice de Nalo, qui est d'aider chacun à préparer son avenir, dans une logique de long terme”, explique Numa Jequier, CEO de Nalo.

Matthieu Mayeur, responsable des Grands Comptes chez Apicil : “Le Groupe APICIL, précurseur sur le marché des PER dès 2019, continue à miser sur l'innovation et le digital. Ce partenariat avec Nalo témoigne de la qualité de nos webservices, capables de répondre aux spécificités sur mesure de cette offre. Il souligne également notre volonté de nous investir sur le marché des fintechs et prouve une nouvelle fois notre expérience en matière d'épargne et de retraite.”