Naissance d'un nouveau mastodonte, Amundi acquiert Lyxor

La mise à jour de l'enquête, qui a interrogé plus de 370 investisseurs gérant plus de 345 milliards de dollars d'actifs en ETF, inclut les nouveaux classements des émetteurs d'ETF et des fournisseurs d'indices, ainsi que de nouveaux commentaires et analyses sur l'activité du marché des ETF thématiques, ESG et actifs. Cette mise à jour a révélé qu'Amundi pourrait devenir le leader européen des ETF. En effet, Amundi a annoncé début Avril 2021 l'acquisition de Lyxor auprès de la Société Générale pour 825 millions de dollars. Avec cette acquisition, le gestionnaire d'actifs obtiendrait une part de marché de plus de 14% avec 180 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Cette opération placerait Amundi juste derrière iShares avec ses 500 milliards de dollars d'actifs basés en Europe.

