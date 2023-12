Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nacon: vers un jeu sur le métier d'ambulancier information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 12:00









(CercleFinance.com) - Nacon annonce la signature d'un accord avec le studio Aesir Interactive pour l'édition et la distribution du jeu 'Ambulance Life: A Paramedic Simulator', un jeu de simulation immergeant le joueur dans le quotidien d'un ambulancier.



'En proposant un jeu à la fois divertissant et réaliste, Ambulance Life: A Paramedic Simulator reproduit les méthodes, le matériel, l'environnement et le quotidien de la profession', explique la filiale d'édition de jeux vidéo de Bigben.



Entre les mains du studio à l'origine de 'Police Simulator: Patrol Officers' ayant atteint 84% d'avis positifs sur Steam, ce nouveau jeu compte s'inspirer d'une formule qui a fait ses preuves. Il sera disponible en septembre 2024, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.





Valeurs associées NACON Euronext Paris -4.52%