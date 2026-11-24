NACON: Très large soutien des actionnaires et des créanciers de Nacon réunis pour le vote des classes de parties affectées sur le projet de plan de redressement

Lesquin, 24 novembre 2026, 23h00

Très large soutien des actionnaires et des créanciers de Nacon

réunis pour le vote des classes de parties affectées

sur le projet de plan de redressement



Lesquin, le 24 novembre 2026 – Nacon ( ISIN FR0013482791) ( la « Société ») annonce, dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire :



le vote favorable de treize des quatorze classes de parties affectées sur le projet de plan de redressement de la Société , la classe n° 6 n’ayant exprimé aucun vote ;

le projet de plan de redressement sera présenté au Tribunal de commerce de Lille-Métropole le 9 décembre 2026.

Les actionnaires et les créanciers de la Société, réunis en classes de parties affectées, ont largement soutenu le projet de plan de redressement de la Société (le « Projet de Plan »). Treize des quatorze classes de parties affectées ont voté en faveur du Projet de Plan à la majorité requise (au moins deux tiers des votes exprimés) ; le membre unique de la classe n° 6 n’a pas exprimé de vote.

Résultats du vote des classes de parties affectées

La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître Hélène Bourbouloux, et la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître Laurent Miquel, en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la Société, ont transmis à la Société les résultats du vote de toutes les classes de parties affectées sur le Projet de Plan, qui figurent en Annexe 1 du présent communiqué, et sont les suivants :

la classe n° 1 – Créanciers publics a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 100,00 % des votes exprimés ;





la classe n° 2 – Bailleurs a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 100,00 % des votes exprimés ;





la classe n° 3 – Créances garanties par des gages-espèces (Bpifrance) a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 100,00 % des votes exprimés ;





la classe n° 4 – Créances au titre du contrat de financement d’équipements (Bpifrance) a voté

en faveur du Projet de Plan à hauteur de 100,00 % des votes exprimés ;





en faveur du Projet de Plan à hauteur de 100,00 % des votes exprimés ; la classe n° 5 – Fournisseurs critiques a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 100,00 % des votes exprimés ;





la classe n° 6 – Créances de clients au titre de remises de fin d’année n’a exprimé aucun vote, son membre unique n’ayant pas participé au vote ;





la classe n° 7 – Créances bancaires d’un établissement assurant le maintien du factor (CIC) a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 100,00 % des votes exprimés ;





la classe n° 8 – Autres créances bancaires chirographaires a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 68,04 % des votes exprimés ;





la classe n° 9 – Autres créances chirographaires a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 90,44 % des votes exprimés ;

la classe n° 10 – Créances intragroupe détenues par les filiales de NACON a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 100,00 % des votes exprimés ;





la classe n° 11 – Créances intragroupe détenues par BIGBEN INTERACTIVE et ses filiales (hors filiales de NACON) a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 100,00 % des votes

exprimés ;





exprimés ; la classe n° 12 – Créances potentielles ou litigieuses a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 87,50 % des votes exprimés ;





la classe n° 13 – Créances résultant d’une transaction autorisée a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 100,00 % des votes exprimés ;





la classe n° 14 – Détenteurs de capital a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 99,72 % des droits de vote exprimés.





Prochaines étapes

En application des dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-31 du Code de commerce, la Société va solliciter auprès du Tribunal de commerce de Lille-Métropole (le « Tribunal ») l’arrêté du Projet de Plan.

L’audience devant le Tribunal est prévue le 9 décembre 2026 et la décision sur le Projet de Plan est attendue d’ici fin décembre 2026.

Si le Tribunal estime que les conditions légales sont remplies et arrête le Projet de Plan, ses dispositions s’appliqueront à la Société et à l’ensemble des parties affectées, y compris celles n’ayant pas voté en faveur du Projet de Plan.

Cela permettra à la Société de mettre en œuvre sa restructuration financière conformément au Projet de Plan.

Les opérations prévues dans le cadre du Projet de Plan devraient être réalisées au cours du premier trimestre 2027.

Les principales caractéristiques des opérations sur le capital à mettre en œuvre dans le cadre du Projet de Plan sont décrites en Annexe 13 du Projet de Plan ainsi que dans le document intitulé « Modalités des opérations sur capital » disponibles sur le site internet de la Société dans la rubrique « Restructuration Financière » ( https://corporate.nacongaming.com/restructuration-financiere-2/ ).

Ces opérations sur le capital feront l’objet de prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

La Société continuera d’informer le marché en temps utile des prochaines étapes de sa restructuration financière.



A PROPOS DE NACON



CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2025/2026 : 160,8 M€



EFFECTIF

Plus de 800 collaborateurs



INTERNATIONAL

23 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

https://corporate.nacongaming.com/

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 12 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs.



Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indices : CAC Mid&Small

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Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 00



Avertissement

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou d’instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, à la situation financière ou aux besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

Annexe 1 : résultats du vote des classes de parties affectées sur le Projet de Plan

Classe n° 1 – Créanciers publics

Résultat des votes exprimés

Droits de vote Total des votes exprimés Pour Contre 755 386,07 € 614 311,37 € 81,32 % 614 311,37 € 100,00 % 0,00 € 0,00 %

Classe n° 2 – Bailleurs

Résultat des votes exprimés

Droits de vote Total des votes exprimés Pour Contre 70 779,27 70 779,27 100,00 % 70 779,27 100,00 % 0,00 0,00 %

Classe n° 3 – Créances garanties par des gages-espèces (Bpifrance)

Résultat des votes exprimés

Droits de vote Total des votes exprimés Pour Contre 28 703 410,59 € 28 703 410,59 100,00 % 28 703 410,59 € 100,00 % 0,00 0,00 %

Classe n° 4 – Créances au titre du contrat de financement d’équipements (Bpifrance)

Résultat des votes exprimés

Droits de vote Total des votes exprimés Pour Contre 1 191 343,22 € 1 191 343,22 € 100,00 % 1 191 343,22 € 100,00 % 0,00 0,00 %

Classe n° 5 – Fournisseurs critiques

Résultat des votes exprimés

Droits de vote Total des votes exprimés Pour Contre 9 722 924,68 € 9 722 924,68 € 100,00 % 9 722 924,68 € 100,00 % 0,00 0,00 %

Classe n° 6 – Créances de clients au titre de remises de fin d’année

Résultat des votes exprimés

Droits de vote Total des votes exprimés Pour Contre 37 742,02 € 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 0,00 %

Classe n° 7 – Créances bancaires d’un établissement assurant le maintien du factor (CIC)

Résultat des votes exprimés

Droits de vote Total des votes exprimés Pour Contre 14 151 893,13 € 14 151 893,13 € 100,00 % 14 151 893,13 € 100,00 % 0,00 0,00 %

Classe n° 8 – Autres créances bancaires chirographaires

Résultat des votes exprimés

Droits de vote Total des votes exprimés Pour Contre 60 517 403,64 € 60 517 403,64 € 100,00 % 41 176 041,44 € 68,04 % 19 341 362,20 € 31,96 %

Classe n° 9 – Autres créances chirographaires

Résultat des votes exprimés

Droits de vote Total des votes exprimés Pour Contre 10 779 277,34 € 6 038 558,86 € 56,02 % 5 461 272,63 € 90,44 % 577 286,23 € 9,56 %

Classe n° 10 – Créances intragroupe détenues par les filiales de NACON

Résultat des votes exprimés

Droits de vote Total des votes exprimés Pour Contre 20 849 463,86 € 19 034 132,81 € 91,29 % 19 034 132,81 € 100,00 % 0,00 0,00 %

Classe n° 11 – Créances intragroupe détenues par BIGBEN INTERACTIVE et ses filiales (hors filiales de NACON)

Résultat des votes exprimés

Droits de vote Total des votes exprimés Pour Contre 19 831 561,04 € 19 831 561,04 € 100,00 % 19 831 561,04 € 100,00 % 0,00 0,00 %

Classe n° 12 – Créances potentielles ou litigieuses

Résultat des votes exprimés

Droits de vote Total des votes exprimés Pour Contre 42,00 € 8,00 € 19,05 % 7,00 € 87,50 % 1,00 € 12,50 %

Classe n° 13 – Créances résultant d’une transaction autorisée

Résultat des votes exprimés

Droits de vote Total des votes exprimés Pour Contre 740 000,00 € 740 000,00 € 100,00 % 740 000,00 € 100,00 % 0,00 € 0,00 %

Classe n° 14 – Détenteurs de capital

Résultat des votes exprimés

Pour Contre 136 904 650 99,72 % 385 572 0,28 %

Pièce jointe