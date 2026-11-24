Lesquin, 24 novembre 2026, 23h00
Très large soutien des actionnaires et des créanciers de Nacon
réunis pour le vote des classes de parties affectées
sur le projet de plan de redressement
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Lesquin, le 24 novembre 2026 – Nacon ( ISIN FR0013482791) ( la « Société ») annonce, dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire :
Les actionnaires et les créanciers de la Société, réunis en classes de parties affectées, ont largement soutenu le projet de plan de redressement de la Société (le « Projet de Plan »). Treize des quatorze classes de parties affectées ont voté en faveur du Projet de Plan à la majorité requise (au moins deux tiers des votes exprimés) ; le membre unique de la classe n° 6 n’a pas exprimé de vote.
Résultats du vote des classes de parties affectées
La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître Hélène Bourbouloux, et la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître Laurent Miquel, en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la Société, ont transmis à la Société les résultats du vote de toutes les classes de parties affectées sur le Projet de Plan, qui figurent en Annexe 1 du présent communiqué, et sont les suivants :
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la classe n° 1 – Créanciers publics a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 100,00 % des votes exprimés ;
-
la classe n° 2 – Bailleurs a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 100,00 % des votes exprimés ;
-
la classe n° 3 – Créances garanties par des gages-espèces (Bpifrance) a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 100,00 % des votes exprimés ;
-
la classe n° 4 – Créances au titre du contrat de financement d’équipements (Bpifrance) a voté
en faveur du Projet de Plan à hauteur de 100,00 % des votes exprimés ;
-
la classe n° 5 – Fournisseurs critiques a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 100,00 % des votes exprimés ;
-
la classe n° 6 – Créances de clients au titre de remises de fin d’année n’a exprimé aucun vote, son membre unique n’ayant pas participé au vote ;
-
la classe n° 7 – Créances bancaires d’un établissement assurant le maintien du factor (CIC) a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 100,00 % des votes exprimés ;
-
la classe n° 8 – Autres créances bancaires chirographaires a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 68,04 % des votes exprimés ;
- la classe n° 9 – Autres créances chirographaires a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 90,44 % des votes exprimés ;
-
la classe n° 10 – Créances intragroupe détenues par les filiales de NACON a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 100,00 % des votes exprimés ;
-
la classe n° 11 – Créances intragroupe détenues par BIGBEN INTERACTIVE et ses filiales (hors filiales de NACON) a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 100,00 % des votes
exprimés ;
-
la classe n° 12 – Créances potentielles ou litigieuses a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 87,50 % des votes exprimés ;
-
la classe n° 13 – Créances résultant d’une transaction autorisée a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 100,00 % des votes exprimés ;
-
la classe n° 14 – Détenteurs de capital a voté en faveur du Projet de Plan à hauteur de 99,72 % des droits de vote exprimés.
Prochaines étapes
En application des dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-31 du Code de commerce, la Société va solliciter auprès du Tribunal de commerce de Lille-Métropole (le « Tribunal ») l’arrêté du Projet de Plan.
L’audience devant le Tribunal est prévue le 9 décembre 2026 et la décision sur le Projet de Plan est attendue d’ici fin décembre 2026.
Si le Tribunal estime que les conditions légales sont remplies et arrête le Projet de Plan, ses dispositions s’appliqueront à la Société et à l’ensemble des parties affectées, y compris celles n’ayant pas voté en faveur du Projet de Plan.
Cela permettra à la Société de mettre en œuvre sa restructuration financière conformément au Projet de Plan.
Les opérations prévues dans le cadre du Projet de Plan devraient être réalisées au cours du premier trimestre 2027.
Les principales caractéristiques des opérations sur le capital à mettre en œuvre dans le cadre du Projet de Plan sont décrites en Annexe 13 du Projet de Plan ainsi que dans le document intitulé « Modalités des opérations sur capital » disponibles sur le site internet de la Société dans la rubrique « Restructuration Financière » ( https://corporate.nacongaming.com/restructuration-financiere-2/ ).
Ces opérations sur le capital feront l’objet de prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
La Société continuera d’informer le marché en temps utile des prochaines étapes de sa restructuration financière.
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A PROPOS DE NACON
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CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2025/2026 : 160,8 M€
EFFECTIF
Plus de 800 collaborateurs
INTERNATIONAL
23 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays
https://corporate.nacongaming.com/
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NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 12 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs.
Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indices : CAC Mid&Small
ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP
CONTACT :
Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 00
Avertissement
Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou d’instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, à la situation financière ou aux besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.
Annexe 1 : résultats du vote des classes de parties affectées sur le Projet de Plan
Classe n° 1 – Créanciers publics
Résultat des votes exprimés
|Droits de vote
|Total des votes exprimés
|Pour
|Contre
|755 386,07 €
|614 311,37 €
|81,32 %
|614 311,37 €
|100,00 %
|0,00 €
|0,00 %
Classe n° 2 – Bailleurs
Résultat des votes exprimés
|Droits de vote
|Total des votes exprimés
|Pour
|Contre
|70 779,27
|70 779,27
|100,00 %
|70 779,27
|100,00 %
|0,00
|0,00 %
Classe n° 3 – Créances garanties par des gages-espèces (Bpifrance)
Résultat des votes exprimés
|Droits de vote
|Total des votes exprimés
|Pour
|Contre
|28 703 410,59 €
|28 703 410,59
|100,00 %
|28 703 410,59 €
|100,00 %
|0,00
|0,00 %
Classe n° 4 – Créances au titre du contrat de financement d’équipements (Bpifrance)
Résultat des votes exprimés
|Droits de vote
|Total des votes exprimés
|Pour
|Contre
|1 191 343,22 €
|1 191 343,22 €
|100,00 %
|1 191 343,22 €
|100,00 %
|0,00
|0,00 %
Classe n° 5 – Fournisseurs critiques
Résultat des votes exprimés
|Droits de vote
|Total des votes exprimés
|Pour
|Contre
|9 722 924,68 €
|9 722 924,68 €
|100,00 %
|9 722 924,68 €
|100,00 %
|0,00
|0,00 %
Classe n° 6 – Créances de clients au titre de remises de fin d’année
Résultat des votes exprimés
|Droits de vote
|Total des votes exprimés
|Pour
|Contre
|37 742,02 €
|0,00 €
|0,00 %
|0,00 €
|0,00 %
|0,00
|0,00 %
Classe n° 7 – Créances bancaires d’un établissement assurant le maintien du factor (CIC)
Résultat des votes exprimés
|Droits de vote
|Total des votes exprimés
|Pour
|Contre
|14 151 893,13 €
|14 151 893,13 €
|100,00 %
|14 151 893,13 €
|100,00 %
|0,00
|0,00 %
Classe n° 8 – Autres créances bancaires chirographaires
Résultat des votes exprimés
|Droits de vote
|Total des votes exprimés
|Pour
|Contre
|60 517 403,64 €
|60 517 403,64 €
|100,00 %
|41 176 041,44 €
|68,04 %
|19 341 362,20 €
|31,96 %
Classe n° 9 – Autres créances chirographaires
Résultat des votes exprimés
|Droits de vote
|Total des votes exprimés
|Pour
|Contre
|10 779 277,34 €
|6 038 558,86 €
|56,02 %
|5 461 272,63 €
|90,44 %
|577 286,23 €
|9,56 %
Classe n° 10 – Créances intragroupe détenues par les filiales de NACON
Résultat des votes exprimés
|Droits de vote
|Total des votes exprimés
|Pour
|Contre
|20 849 463,86 €
|19 034 132,81 €
|91,29 %
|19 034 132,81 €
|100,00 %
|0,00
|0,00 %
Classe n° 11 – Créances intragroupe détenues par BIGBEN INTERACTIVE et ses filiales (hors filiales de NACON)
Résultat des votes exprimés
|Droits de vote
|Total des votes exprimés
|Pour
|Contre
|19 831 561,04 €
|19 831 561,04 €
|100,00 %
|19 831 561,04 €
|100,00 %
|0,00
|0,00 %
Classe n° 12 – Créances potentielles ou litigieuses
Résultat des votes exprimés
|Droits de vote
|Total des votes exprimés
|Pour
|Contre
|42,00 €
|8,00 €
|19,05 %
|7,00 €
|87,50 %
|1,00 €
|12,50 %
Classe n° 13 – Créances résultant d’une transaction autorisée
Résultat des votes exprimés
|Droits de vote
|Total des votes exprimés
|Pour
|Contre
|740 000,00 €
|740 000,00 €
|100,00 %
|740 000,00 €
|100,00 %
|0,00 €
|0,00 %
Classe n° 14 – Détenteurs de capital
Résultat des votes exprimés
|Pour
|Contre
|136 904 650
|99,72 %
|385 572
|0,28 %
Pièce jointe
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