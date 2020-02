Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nacon : succès de son introduction en Bourse Cercle Finance • 28/02/2020 à 18:17









(CercleFinance.com) - Nacon annonce le succès de son introduction en Bourse sur le Marché Règlementé d'Euronext Paris. Le Conseil d'Administration a fixé le prix définitif de l'action à 5,50 E, dans la moitié haute de la fourchette indicative de prix. Il a été décidé d'exercer intégralement la clause d'extension, portant le montant total de l'augmentation de capital à 100 millions d'euros. La demande a porté sur 1 404 220 titres pour l'Offre à Prix Ouvert et 64 931 491 titres pour le Placement Global. La demande totale s'élève donc à 66 335 711 titres, soit un taux de sursouscription global d'environ 4,0 fois (sur la base du montant de l'Offre Initiale). Le nombre de titres effectivement alloués à l'Offre à Prix Ouvert s'élève à 1 404 220 actions nouvelles, soit un montant de 7,7 ME. Le nombre de titres effectivement alloués dans le cadre du Placement Global s'élève à 18 595 780 actions, soit un montant de 102,3 ME.

Valeurs associées NACON Euronext Paris 0.00%