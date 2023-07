Nacon: réorganisation en cours chez Daedalic information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 10:07

(CercleFinance.com) - Nacon confirme qu'une réorganisation est en cours au sein de son studio Daedalic Entertainment, qui va désormais se recentrer sur ses activités d'édition : environ 25 postes sont concernés en plus d'un certain nombre de contrats externes ou à durée déterminée.



'La conséquence de cette évolution est l'arrêt du second projet basé sur la franchise du Seigneur des Anneaux, projet qui n'en était qu'à sa phase de conception et n'impliquait que quelques personnes', précise le groupe.



Selon lui, Daedalic possède le savoir-faire et les ressources nécessaires pour assurer l'édition d'une dizaine de jeux indépendants par an, et son catalogue de jeux pour l'année fiscale 2023-24 reste inchangé avec 12 jeux prévus.