Nacon réalise sa plus importante opération de croissance externe : Daedalic

(AOF) - Nacon a dévoilé le rachat de Daedalic Entertainment pour montant total et maximum de 53 millions. Ce montant se décompose en un un prix net de 32 millions d'euros en numéraire à la signature et un complément payable à 100% en numéraire, fonction des performances jusqu'en 2026.

Cette acquisition représente, à ce jour, la plus grande opération de croissance externe réalisée par Nacon.

Fondé en 2007 et basée à Hambourg, Daedalic Entertainment a développé et publié plus de 90 jeux et est l'une des plus grandes et des plus anciennes entreprises indépendantes de jeux vidéo en Allemagne, avec une équipe de 87 personnes. Le studio a développé des jeux pour des franchises renommées telles que Ken Follett's The Pillars of the Earth, mais il est également réputé pour ses propres titres, notamment la série Deponia, Shadow Tactics, Blackguards et The Whispered World.

Daedalic Entertainment a actuellement neuf nouveaux jeux annoncés pour une sortie en 2022.

Carsten Fichtelmann, Fondateur et PDG, et Stephan Harms, COO, continueront de diriger la société avec une grande autonomie.

La finalisation définitive de l'opération devrait intervenir en 2022, sous les conditions suspensives usuelles.

