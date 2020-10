NACON porte à 53 % sa participation dans le capital dans Lunar Great Wall

(AOF) - Nacon annonce détenir désormais 53% du capital du studio Lunar Great Wall Studios Sprl, mieux connu sous son label commercial 'RaceWard Studio'. Le studio est en charge pour le Groupe Nacon du développement du jeu RiMs Racing, une simulation de course de motos. Après avoir pris une participation de 43,15% au capital du studio en juillet 2019, l'éditeur de jeux vidéo a fait l'acquisition, le 19 octobre 2020, de 10% supplémentaires auprès de Marco Ponte, dirigeant fondateur du studio. Marco Ponte détient avec 2 autres actionnaires les 46,85% restants du capital.

Cette opération traduit la volonté de Nacon de remonter la filière du jeu vidéo pour se positionner comme développeur-éditeur. Cette montée au capital du studio RaceWard permet au Groupe de sécuriser la haute qualité de ses prochains jeux de courses auto et moto, dans le cadre de sa stratégie visant à devenir leader sur les jeux AA, tandis que RaceWard pérennise ainsi son activité.

Créé en 2016, le studio compte 40 développeurs à Milan, tous seniors dans l'industrie du jeu vidéo et spécialisés dans les simulations de sports mécaniques depuis de nombreuses années.

