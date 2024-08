Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nacon: plusieurs nouveautés présentées au gamescom information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 11:33









(CercleFinance.com) - Le groupe de jeux vidéo Nacon a annoncé jeudi qu'il comptait profiter de l'organisation du salon gamescom de Cologne, qui se tient en ce moment, afin de présenter deux nouveaux jeux en exclusivité, ainsi que de nouveaux accessoires.



A l'occasion de la conférence 'Future Games Show', l'entreprise a dévoilé hier soir les premières images de ses deux titres très attendus, le jeu d'action 'Ravenswatch' et le jeu de combat 'GreedFall 2: The Dying World' qui sera disponible en accès anticipé sur Steam le 24 septembre avant de sortir sur PlayStation5 et Xbox en 2025.



Après avoir dévoilé hier sa nouvelle manette premium 'Revolution X Unlimited' destinée aux joueurs Xbox et PC, Nacon a également présenté en avant-première son premier volant pour jeux de course, le 'Revosim'.





