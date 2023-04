Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nacon: perspectives de croissance réaffirmées information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 11:51

(CercleFinance.com) - Nacon progresse en Bourse de Paris ce mardi après avoir promis un exercice 2023-2024 riche en activité éditoriale avec une vingtaine de jeux à paraître, contre 13 sur l'exercice précédent.



Le groupe de jeux vidéo précise que le premier semestre de l'exercice se traduira notamment par la sortie du très attendu 'The Lord of the Rings Gollum', mais également de 'RoboCop: Rogue City', 'Cricket24' et 'Rugby24', le jeu officiel de la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en septembre prochain.



Fort de ces prochaines sorties, Nacon dit réaffirmer sa confiance dans ses perspectives de forte croissance pour l'exercice 2023-24.



Pour l'ensemble de son exercice 2022-2023, clos fin mars, son chiffre d'affaires s'est inscrit à 156,4 millions d'euros, soit une progression de 0,3% malgré le décalage de plusieurs jeux majeurs.



En termes de résultats, la société dit anticiper à ce stade un résultat opérationnel courant en retrait par rapport à l'exercice précédent, le résultat opérationnel et le résultat net étant en revanche en progression.



Citant une valorisation 'faible' et l'intérêt spéculatif du dossier, les analystes d'Invest Securities ont réitéré ce matin leur conseil d'achat sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé de 3,3 à 3,5 euros.