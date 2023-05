Nacon: Oddo BHF réduit légèrement sa cible information fournie par Cercle Finance • 31/05/2023 à 14:58

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Nacon, avec un objectif de cours légèrement réduit, de 3,7 à 3,5 euros.



Nacon a publié hier soir des résultats en ligne avec les attentes, avec notamment un CA annuel déjà publié de 156 ME (stable par rapport au précédent exercice), une marge brute en progression de 18% à 92.1 ME et un résultat net (RN) en croissance de 28% à 12.8 ME (vs 10.9 MEe).



Coté perspectives sur 2023/24, Nacon ne dévoile pas de guidance à ce stade, mais confirme son line up d'une vingtaine de jeux, contre 13 un an plus tôt.



Nacon élude toutefois l'échec de la sortie de Gollum (25 mai dernier).



Selon l'analyste, le 'bad buzz' autour de ce jeu, développé par Deadelic, est clairement préjudiciable sur les ventes à court terme, avec un impact d'environ 5% sur les BPA mais il 'ne remet pas en cause la perspective d'un rebond marqué des résultats cette année',



Après un exercice 2022/23 loin des objectifs initiaux du groupe, le bad buzz sur Gollum n'est pas de nature à rassurer dans un contexte toujours délicat sur le secteur, et la réaction du titre sur une semaine l'atteste (-21%)', analyse Oddo BHF.



'Pour autant, malgré le raté de Gollum que nous prenons en compte dans nos nouvelles prévisions, le line up s'annonce assez dynamique sur les prochains mois avec des contenus qui nous semblent de bien meilleure qualité', conclut le broker.