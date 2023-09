Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nacon: nouvelle manette sous licence PlayStation information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 15:00









(CercleFinance.com) - Nacon annonce la future sortie d'une nouvelle manette sous licence officielle PlayStation sous le nom de 'Revolution 5 Pro', déclarant ainsi offrir aux joueurs PS5, PS4 et PC 'une manette au design unique, dotée d'une technologie de pointe'.



'Parmi les nouveautés, la technologie Hall Effect offre une plus grande précision aux joysticks et aux gâchettes ainsi qu'une très longue durée de vie', met en avant l'éditeur de jeux vidéo et concepteur d'accessoires gaming premium.



'L'intégralité de la manette a également été conçu dans un souci de responsabilité environnementale. La possibilité de réparer et de remplacer des composants clés était une condition préalable lors de la phase de conception initiale', poursuit-il.





Valeurs associées NACON Euronext Paris +0.85%