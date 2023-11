Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nacon: marge d'EBITDA améliorée au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 10:20









(CercleFinance.com) - Nacon publie un résultat net en chute de 61,6% à 3,2 millions d'euros au titre de son premier semestre 2023-24, mais avec un EBITDA en progression de 20,1% à 29,3 millions, soit 43,2% du chiffre d'affaires contre 31,4% un an auparavant.



Son taux de marge brute s'est amélioré de près de trois points à 64,2% pour un chiffre d'affaires de 70,8 millions d'euros, en retrait de 8,7% en données non IFRS, son CA catalogue (nouveaux jeux) ayant été pénalisé par une activité peu dense.



Compte tenu d'un deuxième semestre dont l'activité devrait selon lui être soutenue, Nacon confirme ses perspectives de croissance forte du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel pour l'ensemble de l'exercice 2023-24.





Valeurs associées NACON Euronext Paris +3.86%