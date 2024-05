Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nacon: le titre progresse, le programme des sorties apprécié information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 10:52









(CercleFinance.com) - Nacon évolue en nette hausse jeudi à la Bourse de Paris, les investisseurs semblant convaincus par le calendrier 'ambitieux' de prochains lancements dévoilé par le groupe de jeux vidéo.



Vers 10h30, l'action de la filiale de Bigben gagne 2,4% après avoir grimpé d'environ 4,5% en milieu de matinée.



A l'occasion de la septième édition de la 'Bigben Week', l'événement annuel du groupe Bigben, Nacon a présenté huit jeux, dont une avant-première de 'GreedFall II: The Dying World', un titre qui sera disponible cet été sur PC.



Autre titre très attendu, le jeu de course 'Test Drive Unlimited Solar Crown' - qui permet d'arpenter les routes de l'île de Hong Kong à bord de véhicules d'exception - sera lui commercialisé le 12 septembre.



Cette sortie intervient alors que Nacon a lancé cette semaine son premier volant dans le cadre de la mise en place d'une division entièrement dédiée aux jeux de course ('racing').



Le groupe prévoit également de présenter d'autres accessoires à l'occasion de la réunion, dont un casque sans-fil haut de gamme ultraléger.



Les analystes disent s'attendre à un solide exercice 2024-2025 de la part de l'entreprise, porté par la sortie d'une quinzaine de jeux, dont 'Ravenswatch' qui s'est déjà écoulé à plus de 400.000 exemplaire en accès anticipé.





Valeurs associées NACON 1.25 EUR Euronext Paris +0.81%