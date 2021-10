Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nacon : le titre perd du terrain après un C.A. décevant information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 12:24









(CercleFinance.com) - Nacon, la filiale de jeux vidéo de Bigben, a fait état mardi d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, les perturbations de la chaîne logistique ayant notamment affecté ses ventes sur le marché américain. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre fiscal, clos fin septembre, ressort ainsi à 39,2 millions d'euros, soit une baisse de 19,5% par rapport au deuxième trimestre de l'exercice 2020/21. Les analystes d'Invest Securities attendaient de leur côté un chiffre de 41 millions d'euros. Le bureau d'études parisien rappelle toutefois que l'activité d'accessoires de l'entreprise a subi l'impact de décalages de livraison en Amérique du Nord dans un contexte logistique pour le moins tendu. Une déception qui doit, d'après Invest, être relativisée par une base de comparaison très difficile après un exercice 2020/21 exceptionnel et surtout au regard d'un très gros second semestre attendu, devant être porté par un gros catalogue de sorties de nouveaux jeux et un effet rattrapage dans les accessoires. Invest Securities réitère en conséquence sa recommandation d'achat assortie d'un objectif de cours ramené à 8,6 euros, contre 9,3 euros précédemment. Le titre Nacon cède actuellement 7,6% à la Bourse de Paris.

