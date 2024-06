Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nacon: le titre monte, résultats annuels jugés rassurants information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 09:51









(CercleFinance.com) - Nacon, un spécialiste des jeux vidéo, est bien orienté ce mardi matin à la Bourse de Paris dans le sillage d'une publication de résultats jugée rassurante par les analystes.



Vers 10h40, l'action de la filiale du groupe Bigben monte de 8,5%, revenant ainsi à des plus hauts depuis le mois de mars et signant l'une des plus fortes hausses du marché parisien.



Sur son exercice décalé 2023-24, allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, le groupe a dégagé un résultat opérationnel de 20,9 millions d'euros, en amélioration de 20,5%.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 7,5% à 167,7 millions d'euros, pour un taux de marge brute représentant 62,1% en amélioration de trois points par rapport à l'exercice précédent.



'Le groupe dévoile des résultats annuels plutôt rassurants, avec à priori une bonne maîtrise des coûts et du besoin en fonds de roulement (BFR)', réagissent les analystes d'Invest Securities.



Le bureau d'études évoque également une 'bonne surprise' avec une sortie du nouveau jeu 'Test Drive Unlimited: Solar Crown' programmée pour le 12 septembre.



S'agissant du nouvel exercice 2024-25, Nacon s'est dit confiant dans sa capacité à générer de nouveau de la croissance accompagnée d'une progression de son résultat opérationnel.





Valeurs associées NACON 1.37 EUR Euronext Paris +7.89%