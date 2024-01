Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nacon: le titre monte, 3ème trimestre jugé rassurant information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 10:54









(CercleFinance.com) - Le titre Nacon progresse de plus de 6% ce mardi à la Bourse de Paris après une publication trimestrielle jugée rassurante par les analystes, quoique légèrement inférieure à leurs attentes.



Pour son 3ème trimestre, clos fin décembre, le groupe de jeux vidéo a fait état d'un chiffre d'affaires de 59 millions d'euros, contre 41,1 millions d'euros, soit une croissance de 43,3%.



'L'activité Jeux (56% du chiffre d'affaires de 3ème trimestre) a retrouvé un meilleur momentum au 3ème trimestre avec une progression de 74% d'une année sur l'autre à 34 millions d'euros, bien que nous anticipions une plus forte dynamique (38 millions)', réagissent les analystes d'Oddo BHF.



'Dans le détail, c'est le Catalogue qui a tiré la croissance (+102% en rythme annuel) avec principalement les sorties de Robocop (plus de la moitié du CA Catalogue selon nous) et, dans une moindre mesure, de Cricket 24', précise le bureau d'études.



Même réaction favorable chez Invest Securities, qui évoque là aussi une publication 'rassurante' même si elle n'atteint pas tout à fait leurs prévisions.



'La principale bonne surprise de cette publication vient de la confirmation de la sortie de Test Drive pour le 4ème trimestre, jeu qui revêt un enjeu majeur pour Nacon (50 à 100 millions d'euros de CA potentiel sur la durée selon le CEO)', souligne la société de Bourse.



'Si le chemin est encore long pour rassurer définitivement, la trajectoire s'améliore', souligne Invest.



Dans son communiqué, Nacon a rappelé que la seconde partie de l'exercice 2023-2024 serait marquée par une activité éditoriale riche avec la sortie de plus d'une dizaine de jeux sur la période.



Ce calendrier lui permet de confirmer ses perspectives de 'croissance forte', aussi bien au niveau du chiffre d'affaires que du résultat opérationnel, pour l'ensemble de l'exercice 2023-2024.





