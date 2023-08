Nacon : lancement de son tout premier casque gaming en double connectivité sans-fil

(AOF) - Nacon, spécialiste des jeux vidéo et société mère de la marque RIG, annonce le RIG 600 PRO, son tout premier casque gaming en double connectivité sans-fil. Conçu pour répondre aux multiples et divers besoins de connexion des joueurs, il dispose d’une double connectivité sans-fil multiplateforme et toujours, de la qualité audio et du confort des casques RIG. Ce casque sera disponible le 28 septembre prochain au prix de public conseillé de 99,99 euros.

Un marché français en léger recul en 2022

Le marché français du jeu vidéo a reculé de 1,6 % en 2022. Il revient à son niveau de 2020 après des résultats records en 2021. D'après le SELL, syndicat du secteur, le segment des consoles constitue 46 % du chiffre d'affaires de l'industrie. Il s'est replié de 6,6% pour s'établir à près de 2,6 milliards d'euros. Cette évolution s'explique par les problèmes d'approvisionnement de consoles de dernière génération. Le chiffre d'affaires du jeu vidéo sur ordinateur, en incluant les machines, les accessoires et les jeux, a, lui, progressé de 5,8 %, pour atteindre 1,5 milliard d'euros. Celui du jeu mobile a stagné à 1,4 milliard d'euros. FIFA 23, de l'éditeur américain Electronic Arts, qui s'est écoulé à plus de 1,7 million d'exemplaires, a été de loin le plus vendu en France en 2022.