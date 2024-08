Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nacon: lancement d'une nouvelle manette officielle Xbox information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - Nacon a annoncé mercredi le lancement d'une nouvelle manette sans fil sous licence officielle Xbox afin de capitaliser sur le récent succès rencontré par deux précédents accessoires.



La 'Revolution X Unlimited' - présentée comme un 'nouveau périphérique haut de gamme' - s'adresse tout particulièrement aux joueurs de jeux de tir, en offrant une combinaison d'options de personnalisation, comme des bloqueurs de gâchettes.



Principale nouveauté, un écran LCD situé au centre de la manette offre aux joueurs la possibilité de programmer différents profils de jeux et de naviguer entre ces derniers sans passer par l'application Xbox.



'L'équipe R&D de Nacon a énormément travaillé pour créer une manette à la hauteur des attentes des joueurs les plus exigeants', explique Yannick Allaert, le directeur de la division d'accessoires de la filiale de Bigben.



Le concepteur d'accessoires explique que ce lancement s'inscrit dans le cadre du succès rencontré par la 'Revolution 5 Pro' et de la 'Revolution X', ses deux précédentes manettes premium.



La 'Revolution X Unlimited', qui dispose d'une batterie permettant plus de 10 heures d'autonomie sans recharge, sera disponible à la fin de l'année, pour la période des fêtes.





Valeurs associées NACON 1,14 EUR Euronext Paris -3,22%