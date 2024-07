Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nacon: lancement d'une augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - Nacon a annoncé mercredi le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'environ 16,50 millions d'euros, un montant qui pourrait être porté à 19 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.



L'éditeur de jeux vidéo indique qu'il prévoit de mettre sur le marché près de 15 millions d'actions ordinaires nouvelles, voire un maximum de 17,2 millions de titres, à un prix unitaire de 1,10 euro.



A titre de comparaison, le titre avait clôturé à un cours de 1,15 euro hier soir.



Dans le cadre de l'opération, chaque actionnaire recevra un droit préférentiel de souscription par action sur la base de 47 droits préférentiels de souscription donnant droit à souscrire à huit actions nouvelles au prix de 1,10 euro.



A titre indicatif, un actionnaire détenant 1% du capital avant l'augmentation de capital et qui n'y participerait pas se trouverait dilué hauteur de 0,84% à l'issue de le levée de fonds.



Dans un communiqué, Nacon précise que l'opération est déjà sécurisée à plus de 80% par les engagements de souscription de ses actionnaires historiques.



Le produit de l'émission doit lui permettre de poursuivre le développement de nouveaux jeux vidéo, qui, compte tenu du cycle de développement, ne seront pas commercialisés avant trois ou quatre ans.



Nacon - qui sort entre 10 et 15 jeux par an et revendique une cinquantaine de jeux en développement - a récemment déclaré qu'il abordait son nouvel exercice avec confiance, tant en ce qui concerne les sorties prévues dans son line-up que ses nouvelles gammes d'accessoires.



Suite à ces annonces, le titre accusait un repli limité de l'ordre de 1,2% mercredi matin à la Bourse de Paris.





