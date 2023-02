Nacon lance deux nouveaux produits RIG sous licence officielle PlayStation 5

(AOF) - Nacon, acteur majeur de l’édition de jeux vidéo et créateur d’accessoires gaming premium, est ravi d’annoncer l’arrivée de deux nouveaux produits RIG sous licence officielle PlayStation 5: un micro pour le streaming (RIG M100 HS), le gaming et le podcasting (disponible en deux coloris) ainsi que des écouteurs gaming intra-auriculaires innovants (RIG 200 HS). Conçu pour les joueurs sur PlayStation5 qui souhaitent se lancer dans le streaming, RIG M100 HS est un micro qui assure une retransmission vocale précise, avec un son riche, dynamique et non déformé.

Sa connexion USB " plug-and-play " permet de commencer immédiatement à enregistrer et à diffuser. Le micro intègre un convertisseur analogique-numérique avec une résolution de 16bits/48kHz afin de prendre en charge une multitude de connexions.

Disponible en noir ou en blanc, il dispose d'un solide trépied réglable. Une mousse de protection permet de bloquer les bruits parasites et un bouton de mise en " mute ", avec témoin LED, indique si le micro est coupé ou en fonctionnement.

Les écouteurs gaming RIG 200 HS, sous licence officielle PlayStation5, proposent une alternative mobile, discrète et légère aux casques gaming. L'immersion est préservée grâce au format intra-auriculaire et aux haut-parleurs de 9mm diffusant des aigus précis et des graves profonds.

Le micro perche est amovible et pourra être détaché des écouteurs. Il assure une transmission de très bonne qualité quand on utilise le chat vocal, lors des sessions de jeux multijoueur en ligne.

Légers et compacts, les écouteurs RIG 200 HS s'adapteront à votre morphologie grâce aux 3 tailles d'embout différentes fournies.

