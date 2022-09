Nacon émet des actions nouvelles dans le cadre de l’acquisition de Big Ant Studios

(AOF) - Nacon a annoncé avoir procédé à une émission d’actions nouvelles dans le cadre de l’acquisition du studio de jeux-vidéo australien Big Ant Studios. Le protocole d’acquisition prévoyait le versement de compléments de prix basés sur des critères de performance au profit des associés cédants. Certains des critères de performance préalablement établis ont été atteints et les associés cédants ont décidé de réinvestir la moitié de leurs compléments de prix dans le capital de la société.

Une émission sans droit préférentiel de souscription, de 400.234 actions ordinaires nouvelles de la société, représentant environ 0.46 % du capital social existant de la société, à un prix par action de 4,858 euros, prime d'émission incluse, a été décidée. Le prix de souscription à l'opération ne fait ressortir aucune décote par rapport à la moyenne des cours de clôture de l'action Nacon sur les 20 derniers jours de bourse précédant sa fixation.

A titre illustratif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société, préalablement à la réalisation de l'émission d'actions nouvelles est portée à 0.995 % à l'issue de l'opération.

Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre de l'opération et leur admission sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sont prévus le 15 octobre 2022.

Début 2022, Microsoft a procédé au rachat de l'éditeur américain Activision Blizzard (franchises " Call of Duty ", " World of Warcraft " et " Candy Crush ") pour 69 milliards de dollars. Cela constitue la plus importante opération de fusion-acquisition jamais réalisée dans la tech. Suite à cette opération, Microsoft va devenir le troisième plus grand acteur de l'industrie en termes de chiffre d'affaires derrière le chinois Tencent et le japonais Sony. Ce dernier a récemment acquis Bungie, créateur de la franchise " Halo ", pour 3,6 milliards de dollars. Quant à l'éditeur américain Take-Two (derrière les titres phares " Grand Theft Auto " et " Red Dead Redemption ") il a repris Zynga, l'un des plus grands intervenants du jeu vidéo mobile avec des franchises comme " Farmville ", " Empires & Puzzles " et " Words With Friends ". L'opération s'est faite sur la base d'une valorisation de 12,7 milliards de dollars.