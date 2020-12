Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nacon : éligible au 'SRD Long-seulement' Cercle Finance • 22/12/2020 à 13:38









(CercleFinance.com) - Nacon annonce que ses actions seront éligibles au Service de Règlement Différé (SRD) d'Euronext Paris à partir du 29 décembre prochain, sur le segment 'Long-seulement', suite à la révision annuelle par Euronext Paris. Avec un volume de transaction quotidien minimal de 100.000 euros depuis sa première cotation le 4 mars 2020, critère d'admission au 'SRD Long-seulement', le titre Nacon a vu sa liquidité régulièrement progresser. Cette éligibilité offrira à l'action une meilleure visibilité et potentiellement une meilleure liquidité en permettant à une nouvelle catégorie d'investisseurs, tant institutionnels que particuliers, de se positionner à l'achat sur le titre.

Valeurs associées NACON Euronext Paris +1.89%