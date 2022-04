Nacon dévoile Hell is Us

(AOF) - Nacon a annoncé Hell is Us, un nouveau projet d'envergure du studio Rogue Factor. Le directeur créatif en charge du projet est Jonathan Jacques-Belletête, qui s'est illustré, avant d'intégrer l'équipe, sur Deus Ex: Human Revolution, Deus Ex: Mankind Divided et plus récemment sur Marvel's Guardians of the Galaxy. En développement depuis plusieurs années, Hell is Us est le projet le plus ambitieux du studio.

Hell is Us est un jeu d'action-aventure à la 3ème personne dans un monde semi-ouvert où le protagoniste principal part à la recherche de ses origines dans un pays en proie à la guerre civile.

L'autarcie quasi-totale de cette contrée cache un lourd secret : l'apparition récente de créatures surnaturelles rappelant d'anciennes stèles et monuments de la région. Ce phénomène est appelé " La Calamité " par les citoyens. Equipé d'armes spécialement forgées pour combattre ces monstres, le personnage principal devra apprendre à les affronter et à utiliser ses équipements à bon escient.

Hell is Us est un jeu d'un nouveau genre, où le joueur doit explorer par lui-même les différents environnements à la recherche d'informations.

