Nacon: développe un jeu de simulation d'architecture

(CercleFinance.com) - Nacon annonce le développement d'un nouveau projet de jeu en partenariat avec le studio 'Shine Research', baptisé'Architect Life: A House Design Simulator'.



Concrètement, le joueur se retrouve à la tête d'un cabinet d'architecte afin de concevoir et construire les maisons dont rêvent ses clients. Le jeu sera disponible sur PC, PS5TM, Xbox Series et Nintendo Switch en 2025.



A chaque étape, le joueur peut mettre en place une visite virtuelle, qui lui permettra de s'assurer qu'une fois terminé, le projet respecte bien le cahier des charges, pour des clients satisfaits... et de nouvelles compétences débloquées.





