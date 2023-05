Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nacon: deux nouveaux jeux vidéo à destination des enfants information fournie par Cercle Finance • 12/05/2023 à 12:34









(CercleFinance.com) - L'éditeur de jeux vidéo Nacon a annoncé vendredi qu'il allait enrichir son catalogue de produits à destination des enfants dans le cadre de son partenariat avec le studio allemand Tivola.



Deux nouveaux titres, 'Animal Hospital' et 'Wildshade: Unicorn Champions', viendront ainsi étoffer son portefeuille à partir de cet automne sur PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch.



Ces deux jeux familiaux doivent permettre aux jeunes joueurs d'incarner un vétérinaire en charge des soins d'animaux domestiques, exotiques et fantastiques, et de participer à des courses à dos de licorne.



Le titre Nacon, une filiale du groupe Bigben, progressait de 3% vendredi à la Bourse de Paris à la suite de cette annonce.





