Nacon: création d'un pôle dédiée à la course automobile

(CercleFinance.com) - Nacon a annoncé mardi la création d'un nouveau pôle dédié aux jeux vidéo de course de voitures, une décision qui va s'accompagner du lancement d'un premier volant.



La nouvelle division, baptisée 'Revosim', regroupera d'un côté la 'Révolution', la griffe fleuron des accessoires Nacon, et de l'autre l'expérience acquise dans le Sim racing (sièges de simulation) depuis de nombreuses années.



La branche sera dirigée par Sébastien Waxin, déjà responsable du catalogue 'Racing' chez Nacon depuis 12 ans.



Le groupe a dévoilé à l'occasion le premier volant de l'activité, un dispositif équipé d'un moteur Direct Drive, d'un premier volant GT et d'un set de pédales avec cellule de charge.



Ce prototype est présenté en exclusivité à la Bigben Week qui a ouvert ses portes ce début de semaine.





