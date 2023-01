Nacon confirme ses perspectives annuelles

(AOF) - Nacon a enregistré au troisième trimestre, clos fin décembre, un chiffre d'affaires en recul de 19,6% à 41,1 millions d’euros. « Sur la période, les ventes des jeux vidéo et des accessoires ont été pénalisées par la pénurie mondiale de consoles et une gestion drastique des stocks de la part des distributeurs», a expliqué le spécialiste des jeux vidéo. Si le chiffre d’affaires des jeux a bondi de 33,6% à 19,1 millions d’euros, celui des accessoires a chuté de 41,5% à 20,4 millions d’euros.

Pour l'ensemble de l'exercice, malgré la sortie plus tardive de plusieurs jeux majeurs, une activité Accessoires en retrait et les tensions rencontrées dans l'approvisionnement des nouvelles consoles, Nacon anticipe un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant en légère progression par rapport à l'exercice précédent.