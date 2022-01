Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nacon: BNP Paribas Arbitrage franchit les 5% de capital information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 16:42









(CercleFinance.com) - La société en nom collectif BNP Paribas Arbitrage a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 7 janvier 2022, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Nacon et détenir 5,91% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'un accroissement de la position détenue par le déclarant, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour le déclarant.





