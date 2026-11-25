NACON ANNONCE LE REPORT DE PUBLICATION DE SES RESULTATS SEMESTRIELS 2026/2027 AU 16/12/2026 APRES BOURSE

Communiqué de presse

Lesquin, 25 novembre 2026 - 18h00

NACON ANNONCE LE REPORT DE PUBLICATION

DE SES RESULTATS SEMESTRIELS 2026/2027

AU 16/12/2026 APRES BOURSE

Lesquin, le 25 novembre 2026 – Nacon (la « Société ») (code ISIN FR0013482791) annonce ce jour le report de la publication de ses résultats semestriels pour l’exercice 2026/2027.

La publication des comptes semestriels 2026/2027, initialement prévue le 30 novembre 2026, est reportée au 16 décembre 2026 après bourse, les travaux d’audit sur les comptes semestriels n’étant pas finalisés à ce jour en raison des diligences supplémentaires induites par la procédure de redressement judiciaire.

Prochain communiqué :

Résultats semestriels 2026/2027, le 16 décembre 2026 (après Bourse)



A PROPOS DE NACON



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