Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nacon: acquisition à 100% de Midgar Studio information fournie par Cercle Finance • 07/02/2022 à 17:56

(CercleFinance.com) - Nacon annonce l'acquisition à 100% de Midgar Studio. La société poursuit sa stratégie de développement et ajoute une nouvelle expertise à son portfolio en intégrant une équipe au talent reconnu spécialisée dans les J-RPG.



Passionnée par la culture japonaise, et plus particulièrement de J-RPG, l'équipe est à l'origine du jeu Edge of Eternity qui s'inspire des plus grandes licences du genre.



' Être créatif et en même temps dans l'excellence technique est un défi qui constitue à la fois une particularité mais aussi la marque de fabrique de Midgar Studio ', explique Jeremy Zeler-Maury