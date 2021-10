Nacon acquiert le studio Ishtar Games

(AOF) - Nacon annonce avoir finalisé la signature d’un protocole d’acquisition de 100% du studio Ishtar Games. Cette opération sera accompagnée par la création du label Ishtar afin de développer la création et la commercialisation de jeux dits « indépendants » à fort potentiel. Cette nouvelle opération de croissance externe permet de conforter le plan 2023, mais également de développer le segment des jeux indépendants au sein du groupe Nacon. La réalisation définitive de l'opération reste soumise à la levée de conditions suspensives usuelles.

Le pôle " Jeux vidéo " de Nacon comptera ainsi 14 sites de développement (9 en France, 1 en Belgique, 1 en Italie, 2 au Canada et 1 en Australie) totalisant près de 600 développeurs, soutenus par une équipe Edition de 70 personnes.

Les équipes d'Ishtar Games auront pour mission de développer de nouvelles pépites indé au travers d'univers et de gameplay profonds et novateurs, tel que leur futur titre annoncé à l'E3 Lakeburg Legacies, ainsi que de signer des partenariats avec différents studios indépendants afin de développer et promouvoir un large catalogue de jeux.

Ishtar Games conservera donc son indépendance éditoriale, tout en bénéficiant du soutien de Nacon dans la commercialisation de ces titres.

Croissance du marché pour 2020

Le marché total du jeu vidéo a bondi de 51% en Europe pendant le premier confinement, du 16 mars au 31 mai. Ensuite, le secteur a bénéficié des sorties de jeux vidéo qui ont rencontré un vif succès : « Final Fantasy VII Remake », « Ghost of Tsushima », « The Last of us 2 » (tous trois jeux de la console PS4 de Sony), « Super Mario 3D All-Stars » (console Switch de Nintendo), « World of Warcraft » (jeu sur PC) ou encore « Cyberpunk 2077 » (PC, PS4, Xbox).

En revanche, en France le second confinement a eu un impact négatif sur les ventes, illustrant l’impact de la fermeture des magasins et des rayons dits non essentiels. Néanmoins le SELL (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) estime qu’au final l’année 2020 sera une très bonne année pour le marché français. Les ventes réalisées en e-commerce sont à des niveaux très élevées. Les foyers se sont équipés en consoles et en accessoires lors du premier confinement, et les ventes de la PlayStation 5 et des Xbox Series sont très bonnes. La demande est même bien supérieure à l’offre disponible. L’an passé, le marché du jeu vidéo représentait 4,8 milliards d’euros, en recul de 2,8% par rapport à 2018.