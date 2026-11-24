Le spécialiste du fitness, de la nutrition sportive, de la santé et du bien-être a enregistré un chiffre d'affaires de 52 millions d'euros au premier semestre de son exercice 2026-2027, clos le 30 septembre, en hausse de 24 % sur un an.

Principal moteur de cette performance, le pôle Nutrition a vu ses ventes bondir de 34 %, bénéficiant d'une dynamique favorable sur l'ensemble de ses canaux de distribution : commerce en ligne, réseau FitnessBoutique, pharmacies et grande distribution. Cette activité concentre désormais 77 % des revenus du groupe, contre 72 % un an auparavant.

Le pôle Equipements, qui représente les 23 % restants du chiffre d'affaires, affiche pour sa part une activité stable sur une période traditionnellement moins propice aux ventes.

La France métropolitaine reste de loin le premier marché du groupe familial, avec 95 % des revenus semestriels, une proportion stable sur un an.

Dans le sillage de ce début d'exercice dynamique, N4 Group réitère l'ensemble des ambitions financières affichées lors de son introduction en Bourse, le 26 octobre dernier.

A l'horizon 2027, le groupe table sur un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros et une marge d'Ebit d'environ 20 %. A l'horizon 2029, il entend franchir le seuil des 150 millions d'euros de revenus, dont 10 % réalisés à l'international, et porter sa marge d'Ebit à environ 25 %.

Prochain rendez-vous pour les investisseurs, le 26 janvier 2027, avec la publication des résultats semestriels après Bourse.