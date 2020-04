MYLAN : Robert Coury devient président exécutif

(AOF) - Mylan a annoncé la nomination de son actuel président Robert Coury en tant que président exécutif du groupe pharmaceutique. Le fabricant de médicaments souligne que cette nomination aidera le groupe à le guider à travers la crise sanitaire actuelle et à finaliser la fusion retardée avec Upjohn, l'unité de Pfizer spécialisée dans les médicaments de marque non brevetées. Monsieur Coury a déjà occupé le poste de président exécutif entre 2012 et 2016.