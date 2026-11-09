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mwb research passe à l'achat sur Rheinmetall
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 11:38

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Le bureau de recherche passe de "conserver" à "achat" sur le géant germain de la défense. L'objectif de cours reste quant à lui inchangé à 1 050 EUR, laissant entrevoir un potentiel de hausse de l'ordre de 29%.

mwb research considère que le cours du bourse, qui a reculé de près de 17% après la nouvelle révision à la baisse des prévisions pour 2026, intègre désormais l'essentiel des mauvaises nouvelles, et notamment la forte révision à la baisse des ambitions de Rheinmetall pour 2030. Dans ces conditions, le broker considère que même si le groupe réduisait de 25% son objectif de chiffre d'affaires (passant de 50 à 37,5 MdsEUR) l'objectif de cours de 1 050 EUR resterait justifié selon ses calculs.

L'analyste table lui-même sur un chiffre d'affaires organique de seulement 35 MdsEUR en 2030, une prévision parmi les plus prudentes du marché.

Pour mwb research, la baisse récente du titre a également rendu sa valorisation plus attractive, à environ 17 fois les bénéfices attendus pour 2027. Le broker considère toutefois que Rheinmetall doit restaurer la confiance des investisseurs en présentant des objectifs plus réalistes. Les achats d'actions réalisés par le directeur général pour plus de 700 000 EUR constituent à cet égard un signal encourageant.

En fin de matinée, le titre progressait de 0,6% à Francfort, autour des 817 euros, également porté par l'annonce d'un contrat de plusieurs centaines de millions d'euros en Belgique.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 09/11/2026 à 11:38:00.

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