(Zonebourse.com) - Le constructeur naval allemand a signé hier un contrat avec l'Office fédéral des équipements, des technologies de l'information et du soutien en service de la Bundeswehr (BAAINBw), portant à huit le nombre total de frégates MEKO A-200 DEU commandées. Un contrat qui conforte l'analyste de mwb research qui reste à l'achat sur le titre.
% TKMS a fait savoir que la construction des deux premières frégates est déjà en cours. La livraison du premier navire à la marine allemande reste prévue pour fin 2029, les suivants devant être livrés à intervalles rapprochés selon le calendrier actuel.
Les quatre unités désignées par le contrat bénéficieront des infrastructures de production et des chaînes d'approvisionnement existantes. TKMS poursuivra notamment sa collaboration avec le groupe Heinrich Rönner, cette nouvelle commande offrant davantage de visibilité aux chantiers navals et aux fournisseurs concernés.
Dans ce contexte, mwb research a réitéré ce matin sa recommandation à l'achat sur TKMS, avec un objectif de cours maintenu à 140 euros, soit un potentiel de hausse de 85,9%. Le bureau d'études estime la valeur de cette nouvelle commande à environ 5 MdsEUR et anticipe un carnet de commandes proche de 30 MdsEUR.
Les marchés ont peu réagi à cette annonce : après avoir reculé de 0,9% hier, TKMS abandonnait à nouveau 0,9% en milieu d'après-midi à Francfort. Les résultats annuels prévus le 7 décembre constituent le prochain rendez-vous pour les marchés.
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