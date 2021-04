Muzinich étend sa couverture du marché Wholesale français

(AOF) - Muzinich & Co. a annoncé le recrutement de Stéphane Rotceig en tant que Director, Marketing & Client Services. Basé au sein du bureau de Paris, il travaillera principalement sur la clientèle du segment Wholesale français. Stéphane Rotceig a précédemment travaillé chez Blackrock, où il était responsable des multi-gérants et des sélectionneurs de fonds, chargé de développer les comptes clients stratégiques, tier 1 et tier 2. Auparavant, il était responsable des ventes et du marketing pour le département de recherche sur fonds de SG Private Banking.

" L'entreprise a un historique d'offre de produits adaptés aux besoins des clients privés dans des stratégies liquides et, plus récemment, dans des offres illiquides où la demande est croissante ", a déclaré Stéphane Rotceig.