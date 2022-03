Muzinich & Co recrute un directeur ESG

(AOF) - Muzinich & Co. a recruté Yiannis Bartzilas en tant que directeur ESG. Précédemment il a travaillé chez Pimco, où il était spécialiste de l'ESG et du changement climatique. Basé à Londres, Yiannis Bartzilas travaillera en étroite collaboration avec les équipes d'investissement de la société et fera partie intégrante des différents groupes ESG internes de Muzinich.

La société a renforcé ses engagements ESG ces derniers temps. Cela inclut la reclassification de la majorité de ses fonds UCITS en article 8 en vertu des règlements de l'UE sur la divulgation financière durable et la transition d'un fonds vers un portefeuille à faible émission de carbone avec une classification en article 9.