Muzinich & Co. recrute son nouveau gérant sur les marchés du crédit asiatiques

(AOF) - Muzinich & Co. nomme Mel Siew en tant que gérant sur les marchés du crédit asiatiques (marchés publics), poste nouvellement créé à Singapour. Mel revient chez Muzinich où il a occupé la fonction d'analyste de crédit senior pendant 9 ans, avant son passage de 2 ans chez Global Evolution, où il était responsable du crédit pour l'Asie. " Je suis ravi de travailler avec une équipe aussi expérimentée. Nous nous concentrons sur l'analyse fondamentale du crédit. Il nous semble donc important d'être proches des entreprises de la région dans laquelle nous investissons ", a déclaré Mel Siew.

" Je suis heureux que Mel soit de retour parmi nous. L'Asie-Pacifique est un marché de croissance prioritaire, et nous continuons à développer notre expertise en matière d'investissement dans cette région ", a ajouté Andrew Tan, MD, Responsable de l'Asie-Pacifique. " Mel est déjà une personne reconnue et respectée sur le marché, et je suis convaincu que son approche dynamique et sa grande expérience seront précieuses pour nos clients. "