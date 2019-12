Muzinich & Co : premier closing du fonds European Senior Secured Private Debt

(AOF) - Muzinich & Co a annoncé le premier closing de son fonds Muzinich European Senior Secured Private Debt, à 104 millions d'euros. Le fonds s'attache à fournir des solutions de financement de la croissance auprès des PME-ETIs européennes et intègre explicitement un suivi des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au sein du processus d'investissement.

Avec un rendement net cible Euribor + 4%, le Fonds investira principalement dans des dettes senior secured de premier rang, libellées en euros et émises par des PME-ETIs européennes (hors Royaume-Uni).

" Les instruments de dette senior secured de premier rang offrent aux investisseurs une approche moins risquée des investissements en dette privée ", déclare Sandrine Richard, Co-Responsable Senior Secured, Europe. " Ces instruments ont tendance à avoir des taux de recouvrement statistiquement plus élevés, une documentation de meilleure qualité et une forte protection par les covenants ".