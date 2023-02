Muzinich & Co : " Les prix du gaz naturel en Europe en baisse de 25% depuis le début de l'année"

(AOF) - Selon Muzinich & Co, le consensus des économistes sur une récession en Europe n'est plus d'actualité, les raisons invoquées étant notamment le climat chaud, qui a contribué à faire baisser les prix de l'énergie ; les prix du gaz naturel en Europe sont maintenant de 53,10 euros par mégawattheure, soit une baisse de 25 % depuis le début de l'année.

Muzinich surveillera les prix du pétrole en tant que donnée clé et catalyseur de toute potentielle récession : " alors que le prix du Brent approche les 90 dollars le baril, nous commençons à atteindre des niveaux susceptibles de peser sur l'activité, de faire grimper l'inflation et de remobiliser les banques centrales ".

Du côté de l'offre, deux éléments importants sont le pétrole de schiste américain et la Russie., estime le gestionnaire d'actifs.

Le pétrole de schiste américain peut avoir un effet négatif sur le prix. Le raisonnement est le suivant : lorsque les prix du pétrole augmentent, les producteurs de pétrole de schiste, dont les coûts sont plus élevés, sont encouragés à augmenter leur production. Les prévisionnistes s'attendent à ce que la production de pétrole de schiste augmente cette année, mais il sera difficile de dépasser les attentes. Cela s'explique par le fait que le chômage dans le secteur du pétrole et du gaz reste à un niveau record, ce qui entraîne une hausse des salaires et une augmentation du coût du financement sur les marchés des capitaux.

Si l'on combine cette hausse des coûts avec la capacité de réserve limitée des équipements de fracturation et la baisse des taux de production, il semble peu probable que l'offre de pétrole de schiste connaisse une hausse significative. L'offre de pétrole russe devrait diminuer avec l'entrée en vigueur des restrictions. Cela n'a pas été le cas jusqu'à présent, car il est dans l'intérêt de la Russie de maximiser sa production pour financer sa machine de guerre.

Cependant, l'embargo sur les produits pétroliers qui débutera en février 2023 devrait avoir un impact plus important sur l'offre que les restrictions sur le brut initiées l'année dernière.

La partie " demande " de l'équation du pétrole a été l'une des principaux facteurs de la hausse des prix depuis décembre, les investisseurs ajustant leurs attentes concernant la demande mondiale de pétrole. Cette évolution est due à l'inversion de la politique chinoise de zéro COVID, à une reprise plus rapide que prévu de l'activité, à la reprise des voyages internationaux et à la récession qui, jusqu'à présent, n'a pas touché le monde occidental. Cela pourrait représenter une demande supplémentaire de 1 million de barils par jour (mb/j) en 2023.

La dernière composante majeure du prix du pétrole est l'OPEP+, qui contrôle environ 50 % de l'offre mondiale et pourrait définir son objectif comme le maintien des niveaux de stocks stables. Il est révélateur que la dernière action de l'OPEP+, en octobre 2022, ait été de réduire l'offre de 2 millions de barils par jour. Les prix du pétrole avaient chuté à environ 80 dollars par baril au cours de la période précédant la réunion.