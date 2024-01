Muzinich & Co : le crédit des marchés émergents a surperformé la semaine dernière

(AOF) - "Après deux années de décollecte, 2024 sera-t-elle l'année du retour des marchés émergents ?", s’interroge Muzinich & Co. D’un point de vue top-down, le gestionnaire d’actifs souligne que le différentiel de croissance devrait se creuser en faveur des pays émergents en 2024, à mesure que les économies développées ralentissent. "La désinflation est en bonne voie et la plupart des banques centrales ont abandonné leurs préoccupations en matière d'inflation au profit de la préservation de la croissance", ajoute-t-il.

Par ailleurs, le dollar américain devrait s'affaiblir progressivement en 2024, sous l'effet de l'assouplissement des politiques, des largesses budgétaires, de l'incertitude des élections et des différentiels de croissance. Les prix des matières premières se sont normalisés et devraient se situer dans une fourchette moyenne : métaux précieux en légère hausse, métaux industriels en légère baisse, pétrole dans une fourchette moyenne.

Le gérant considère également qu'El Nino, la géopolitique et les contraintes d'approvisionnement pourraient compenser le ralentissement de la croissance dans les économies développées.

D'un point de vue bottom-up, Muzinich & Co fait remarquer que l'effet de levier a légèrement augmenté par rapport à des niveaux très bas, mais les fondamentaux du crédit n'en restent pas moins solides : augmentation de l'Ebitda (bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), univers sain (les dégradations et les défauts ont atteint leur maximum, les "rising stars" sont en hausse, et faible effet de levier). Le gérant note également que les investisseurs sont vraisemblablement sous-pondérés aux marchés émergents, car les investisseurs locaux constituent désormais le plus grand groupe d'acheteurs et l'offre nette devrait être négative.

Sur le plan technique, il sera beaucoup plus difficile d'acheter des titres lorsque la demande reprendra.

Du point de vue de la valorisation, Muzinich & Co pense que les rendements sont attrayants avec des indices dont le prix est inférieur à 100. "Bien que les spreads de crédit se soient ajustés aux solides fondamentaux, si l'on tient également compte de la valeur, il peut être difficile de perdre de l'argent dans le crédit émergent - surtout si l'on suppose que le resserrement de la politique de la banque centrale est terminé et que les taux sont donc susceptibles de surperformer les liquidités - sans la volatilité des actions", résume le gestionnaire d'actifs.